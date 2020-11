Covid, Speranza: l'acquisto dei vaccini sarà centralizzato

LaPresse

A differenza degli altri vaccini, comprati a livello regionale, per l'anti-Covid "l'acquisto sarà centralizzato e gestito dallo Stato". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che numerosi contratti sono già stati sottoscritti "e altri saranno firmati a breve. Come Italia avremo il 13,65% dei vaccini già opzionati in sede europea".