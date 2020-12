Covid, Speranza: "Il vaccino non arriverà subito per tutti"

Ansa

Il vaccino per il Covid sarà disponibile a gennaio, ma la tempistica per la somministrazione non sarà uguale per tutti. Lo ha ricordato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "L'Italia sta chiedendo un giorno solo per partire in tutti i Paesi Ue, sarebbe il segnale giusto, però dobbiamo dirci la verità: bisognerà scegliere alcune categorie". "Ci vorrà un po' di tempo per poter avere le dosi necessarie per tutti", ha aggiunto.