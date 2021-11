Covid, Speranza: "Giovedì record di terze dosi, aumentate anche le prime"

Ansa

"Nella giornata di giovedì abbiamo fatto il record di terze dosi: oltre 270mila. E' il dato più alto di sempre. E segnalo che anche le prime dosi sono aumentate". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Siamo in una fase non semplice di gestione di questa pandemia - ha aggiunto -. L'Italia in questo momento ha dati un po' più bassi rispetto agli altri Paesi europei, ma dobbiamo assolutamente essere cauti e tenere i piedi per terra".