Covid, Speranza: "Firmata ordinanza per stop voli dal Brasile"

Ansa

"Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato". Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza spiegando che è "fondamentale studiare la nuova variante" del Covid emersa nel Paese sudamericano. Chi è già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione", ha aggiunto.