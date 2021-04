Covid, Speranza: "Dove vacciniamo sono crollati i contagi"

Ansa

Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza la vaccinazione è "la via maestra" per uscire dalla situazione in cui ci troviamo a causa del Covid. "Dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c'è un crollo del tasso di contagi - ha detto -. Penso al mondo del personale sanitario ma anche nelle Rsa, luoghi in cui in tanti hanno perso la vita. Aver vaccinato nelle Rsa ha prodotto immediatamente ridotto contagi e decessi".