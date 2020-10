Covid, Speranza: "Contagio cresce, situazione seria e delicata" 

"I dati dicono che il contagio cresce ed è necessario alzare la soglia di attenzione". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Vengo da un Cdm in cui abbiamo prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio - ha precisato -. Con le scelte di oggi segniamo un cambio: non più ordinanze per allargare ma ordinanze che cominciano a dire 'attenzione perché la situazione è seria e delicata'".