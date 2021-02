Covid, Speranza alle Regioni: "La campagna vaccinale resti fuori dalla crisi"

Ansa

"La campagna di vaccinazione anti-Covid resti fuori dalla crisi e dalle contese politiche. E' la cosa più importante per tutto il Paese". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell'incontro tra governo e Regioni. Il tetto anagrafico di 55 anni per il vaccino AstraZeneca "potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche", ha aggiunto.