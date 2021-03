Covid, Speranza alle parti sociali: ok alle vaccinazioni nelle aziende

Ansa

Avviare le vaccinazioni anche all'interno delle imprese: il via libera sarebbe arrivato dal ministro della Salute Roberto Speranza durante l'incontro con le parti sociali convocato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. Durante la riunione si è ipotizzata la possibilità di "utilizzare presidi all'interno delle aziende, quindi i medici aziendali, per le somministrazioni delle dosi, per garantire un accesso più fluido ai lavoratori più esposti".