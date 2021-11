Covid, Speranza: "Adesso bisogna correre con le terze dosi"

In Germania sono stati registrati 48.640 nuovi casi di contagio di Covid-19 in 24 ore, dopo che la soglia di 50mila è stata superata per la prima volta giovedì, mentre i nuovi morti sono stati 191. Sono i dati del Robert Koch Institute, secondo cui il tasso d'infezione è a 267,3 rispetto al 249,1 del giorno precedente. Il centro delle malattie ha "consigliato di cancellare con urgenza i grandi eventi se possibile, ma anche di ridurre tutti gli altri contatti non necessari".