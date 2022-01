Covid, Speranza: 89,91% over 12 ha avuto prima dose

Ansa

Stando ai dati odierni "l'89,91% di over 12" ha avuto "la prima dose" di vaccino anti Covid. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando come proprio il vaccino sia "l'arma fondamentale" contro la pandemia e come, se non fosse ancora stato disponibile, "con questi numeri di contagi saremmo stati costretti a misure durissime".