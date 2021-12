Covid, Speranza: 450mila prime dosi vaccino in ultime settimane

Ansa

Per Roberto Speranza i numeri della campagna vaccinale "sono molto incoraggianti". Lunedì, ha spiegato il ministro della Salute, sono state inoculate "mezzo milione di dosi di vaccino anti-Covid. In totale ne sono state somministrate oltre 100 milioni. Per quanto riguarda le prime dosi, nelle ultime settimane, ce ne sono state 450mila e molte sono state anche le prenotazioni per i più piccoli".