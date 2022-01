Covid, sottosegretario Sasso: governo impugnerà chiusure delle scuole

Ansa

Il governo impugnerà tutte le ordinanze di chiusura delle scuole "laddove non le ritenga opportune". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso (Lega), spiegando che "la norma consente la chiusura delle scuole in determinati territori circoscritti qualora la situazione lo preveda. Qualora la situazione non lo preveda, a differenza dell'anno scorso", scatterà l'impugnazione.