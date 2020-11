Covid, sottosegretaria Zampa: "A Natale il coprifuoco resterà alle 22"

ansa

A Natale "resterà sicuramente il coprifuoco a partire dalle 22 e non dalle 21". Lo ha dichiarato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, aggiungendo poi che la scuola è "la priorità delle priorità, proprio per questo non si possono fare aperture simboliche, ma bisogna essere preparati. Non sono tanto i contagi in classe, ma tutto quello che si muove intorno alla scuola. Serve un piano di sicurezza".