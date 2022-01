Covid, sondaggio presidi: 32% classi dell'infanzia in Dad

Ansa

Secondo un sondaggio dell'Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, al 21 gennaio erano in Dad il 32% di classi nella scuola dell'infanzia e il 23% nella primaria. "Per quanto riguarda la secondaria - spiega il presidente Antonello Giannelli - di primo e secondo grado, con una popolazione in larga parte vaccinata, la percentuale di Dad scende al 9%. Per il personale docente e Ata la media nazionale degli assenti si attesta al 7%".