Covid, somministrata al presidente Mattarella la prima dose del vaccino

Misure di sicurezza - Ingenti le misure di sicurezza attorno all'ospedale, centro nevralgico per la lotta al virus. Il Capo dello Stato aveva già annunciato nel suo discorso di fine anno che si sarebbe sottoposto a vaccinazione e che lo avrebbe fatto secondo il piano vaccinale della Regione Lazio, prenotando come tutti i cittadini italiani. Mattarella avrebbe preferito meno clamore per la notizia per motivi di sicurezza sanitaria e ordine pubblico. Dopo la somministrazione il capo dello Stato ha atteso nella hall dedicata i 15 minuti previsti per l'osservazione del paziente prima di lasciare l'ospedale.

