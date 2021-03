Covid, slitta invio settimanale dosi AstraZeneca: si recupera il 24

Ansa

E' slittato per questa settimana l'invio delle dosi di AstraZeneca in Italia. L'arrivo di 134mila dosi del vaccino previsto giovedì scorso è stato annullato per motivi logistici a causa della sospensione precauzionale delle somministrazioni del siero che era stata disposta nei giorni scorsi. "Con la ripartenza delle somministrazioni del vaccino di Oxford - viene precisato - il carico verrà recuperato il prossimo 24 marzo".