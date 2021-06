Covid, Sileri: stop a voli da Gran Bretagna se variante Delta elude vaccini

IPA

Sull'ipotesi di un blocco dei voli dalla Gran Bretagna, "molto dipenderà dall'eventualità o meno che la variante Delta eluda i vaccini anti-Covid a nostra disposizione". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Per questo, ha aggiunto, bisognerà anche "vedere come procedono i contagi", che il giorno precedente erano "in risalita, così come i decessi".