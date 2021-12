Covid, Sileri: se i dati restano così, no altre restrizioni a Natale

IPA

Se i dati di giovedì saranno in linea con quelli attuali "non ci sarà bisogno di ulteriori restrizioni" per il periodo natalizio. A indicarlo è il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, secondo il quale per quanto riguarda invece la diffusione della variante Omicron "dobbiamo aspettare i dati". In ogni caso, "abbiamo messo in atto una strategia progressiva": seguire "qualche misura in più è sicuramente molto meglio di una chiusura".