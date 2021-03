Covid, Sileri: resistere 4 settimane, in arrivo "effetto" vaccini

ansa

"Mettere delle misure restrittive uguali in tutta Italia non mi sembra utile. Strette generalizzate finirebbero per toccare situazioni dove ci sono andamenti positivi, come in Sardegna. Resistiamo ancora 4 settimane". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sottolineando che quattro settimane è "il tempo utile a vedere i primi benefici delle vaccinazioni".