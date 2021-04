Covid, Sileri: possibile che Ema limiti uso del vaccino AstraZeneca

Ansa

Per "maggiore precauzione" è possibile che l'Agenzia europea dei medicinali "indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca". A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, precisando tuttavia che il vaccino è stato utilizzato "in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi".