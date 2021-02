Covid, Sileri: "Portare limite età del vaccino AstraZeneca a 65 anni"

Sul vaccino di AstraZeneca, "ho scritto al direttore generale di Aifa chiedendogli di rivedere il limite dei 55 anni, che peraltro è suggerito e non è obbligatorio e, quindi, portarlo in linea, ad esempio, con la Germania a 65 anni". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. L'azienda farmaceutica ha precisato che il vaccino è indicato come uso preferenziale per soggetti di età 18-55 anni senza patologie gravi.