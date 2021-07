Covid, Sileri: nuovi parametri per Regioni per evitare chiusure, alternativa è green pass

ansa

Per il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, se non verranno revisionati i parametri delle Regioni per le zone di rischio Covid andremo incontro a nuove chiusure. "Un modo per evitarle, a fronte del rischio di un aumento dell'indice dei contagi, potrebbe essere il green pass", spiega. "Io cambierei i parametri dando un peso maggiore a ospedalizzazioni e vaccinazioni", evidenzia.