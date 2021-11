Covid, Sileri: "Nessun obbligo vaccinale né per adulti né per bimbi"

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha voluto ribadire che "non c'è nessuna idea di obbligatorietà del vaccino, non stiamo lavorando assolutamente a questo né nella fascia pediatrica né nella fascia adulta". Sileri ha però sottolineato che "l'approvazione di vaccini per l'età pediatrica è un ausilio in più e un passo avanti per la protezione di comunità".