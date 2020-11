Covid, Sileri: "Molto improbabile un lockdown nazionale"

ansa

Un nuovo lockdown nazionale in Italia è "molto improbabile". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che ha escluso una chiusura generalizzata nonostante l'aumento dei contagi da coronavirus. "salvo che i dati dei prossimi giorni non mostrino in tutte le regioni una rincorsa al virus non fattibile". Secondo Sileri è invece "probabile" che in alcune regioni ci sia "un innalzamento del livello di guardia".