Covid, Sileri: i numeri saliranno ma protetti grazie a Green pass

Ansa

"L'Italia, rispetto all'Europa, è protetta grazie al Green pass, è innegabile" ma "anche i nostri numeri tenderanno a salire: grazie al Green pass però non facciamo passi indietro, non si chiude". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, spiegando che prima di poter togliere l'obbligo del certificato verde è necessario "finire di mettere in sicurezza il Paese, riaprire tutto, togliere distanza e mascherina".