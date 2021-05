Covid, Sileri: green pass ottimo incentivo per vaccinarsi

"Un disincentivo per chi non si vaccina indirettamente già esiste: con il green pass, se non ti vaccini rischi che devi fare un tampone ogni 48 ore, perché andando avanti sarà essenziale per alcune attività, sempre nel rispetto di chi non vuole fare il vaccino". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio 24. "Avere un green pass che consente di fare tutto e certificare che sei lontano dal virus è un ottimo incentivo".