Covid, Sileri: "Devono ancora vaccinarsi 13-14 milioni di italiani"

In Italia ci sono "ancora 13-14 milioni di persone che devono vaccinarsi". Lo ha detto il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, spiegando che "sul totale di 60 milioni vanno esclusi coloro che non sono vaccinabili perché sotto i 12 e le categorie non vaccinabili". Sileri ha poi aggiunto che "vi è stato un rallentamento delle vaccinazioni per il periodo estivo ma ora auspico una ripresa".