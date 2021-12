Covid, Sileri: "Andiamo verso i 100mila contagi al giorno"

IPA

Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri l'andamento dei contagi da coronavirus in Italia è destinato ad aumentare. "E' verosimile che nei prossimi giorni si arrivi a 100mila contagi quotidiani", ha detto. Poi riferendosi al ritorno in classe degli studenti, ha aggiunto: "Dal 10 gennaio ci sarà il ritorno in presenza ma per la scuola non vedo grossi problemi. La variante Omicron ha un comportamento più benigno rispetto a Delta".