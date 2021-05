Covid, Sileri: a giugno noi come la Gran Bretagna, resistere 3 settimane

"Fino a che avremo questi numeri di ricoveri in terapia intensiva e decessi, non possiamo abbassare la guardia sul Covid. Ma capisco il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane". Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che spiega: "Con le riaperture i casi saliranno. Ma con 500mila vaccinazioni al giorno, aumenterà anche il numero dei vaccinati. In giugno saremo come la Gran Bretagna".