Covid, nell'ultima settimana aumentano i casi (+28,5%) e i morti (+48%)

Aumentano i casi di Covid e i decessi in Italia negli ultimi sette giorni, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute.

Tra il 14 e il 20 aprile 2023 si sono registrati 27.982 nuovi positivi in Italia, con una crescita del 28,5% rispetto alla settimana precedente (21.779). I morti sono stati 191, cioè il 48,1% in più rispetto a una settimana fa (129). Aumenta anche il numero dei tamponi, 398.788, il 26% in più, mentre il tasso di positività resta quasi stabile: il 7% contro il precedente 6,9%.