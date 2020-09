Covid, Sanofi e Glaxo: al via la sperimentazione del vaccino

Sanofi e Glaxo hanno avviato la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il loro vaccino anti-Covid. Sono stati coinvolti 440 adulti sani in 11 siti di sperimentazione negli Stati Uniti. L'obiettivo annunciato dalle aziende farmaceutiche è quello di produrre fino a un miliardo di dosi nel 2021. In prima linea ci sarà lo stabilimento di Anagni (Frosinone), che sarà il primo in Europa ad avviare la produzione del vaccino.