Covid, San Marino: "Abbiamo raggiunto l'immunità di gregge"

Ansa

La Repubblica di San Marino ha raggiunto l'immunità di gregge. E' quanto riferiscono dall'Istituto per la Sicurezza sociale, precisando che oltre il 70% dei sammarinesi ha completato il ciclo vaccinale. Una campagna spedita cominciata a inizio marzo, in estremo ritardo rispetto al resto d'Europa, ma che in soli tre mesi ha coperto gran parte dei 33mila abitanti. Nel 90% dei casi si è ricorsi allo Sputnik, il siero russo non ancora approvato dall'Ue.