Covid, ristoratori: "Contrari al green pass per entrare nei locali"

IPA

"La campagna vaccinale va sostenuta, incoraggiata e, possibilmente, velocizzata. Quello che tuttavia non è accettabile è che, per raggiungere l'immunità di gregge, si finisca per penalizzare sempre le solite categorie". Lo ha detto Roberto Calugi, di Fipe-Confcommercio, la Federazione che raggruppa i pubblici esercizi, esprimendo la contrarietà alla proposta del gree pass per accedere ai ristoranti. "Abbiamo pagato più di ogni altro settore".