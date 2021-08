Covid, rischio zona gialla per Sicilia e Sardegna

Afp

In attesa del nuovo monitoraggio settimanale Covid di venerdì, Sicilia e Sardegna rischiano di tornare in zona gialla. Le due Regioni, infatti, sono fuori dai parametri previsti per i ricoveri. In particolare, secondo l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sale al 12% il tasso di occupazione delle terapie intensive per la Sardegna e all'11% per la Sicilia.