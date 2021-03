Covid, ripartite le vaccinazioni con AstraZeneca in Italia: esclusi i lotti sequestrati

Ansa

Sono ripartite dal drive through della Difesa al Parco del Trenno di Milano, il più grande d'Italia, le somministrazioni con AstraZeneca. Giovedì l'Ema, dopo la sospensione delle somministrazioni in via precauzionale in Italia e altri Paesi Ue, ha dato il via libera alla ripresa delle inoculazioni del vaccino di Oxford. Sono esclusi i lotti posti attualmente sotto sequestro, per i quali si resta in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.