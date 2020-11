Covid, Ricciardi: "Situazione negli ospedali drammatica in tutta Italia"

Ansa

"La situazione degli ospedali è drammatica più o meno in tutta Italia, o addirittura tragica". Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, parlando dell'emergenza coronavirus. "Non riusciamo più a ricoverare i pazienti, quelli che arrivano sono gravi o gravissimi e molti devono restare a casa", ha aggiunto. Secondo Ricciardi, i pazienti con patologie diverse dal Covid "non riusciamo a curarli".