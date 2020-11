Covid, Ricciardi: "In un mese contagiati 27mila medici e infermieri"

Ansa

"In questo momento la pressione in tutta Italia sugli ospedali è terribile": lo conferma Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, secondo il quale "in un mese si sono contagiati in 27.000 tra medici e infermieri, 900 al giorno". Per Ricciardi, "se continua, questa pressione non solo rende impossibile curare i pazienti ma sguarnisce la prima linea". Quindi "è assolutamente necessario limitare al massimo la mobilità".