Covid, rianimatori: "Tanti positivi da operare, mancano i protocolli"

IPA

Il presidente della Società italiana di anestesia, Antonio Giarratano, lancia un nuovo allarme che riguarda gli ospedali. La crescita dei contagi sta facendo emergere una criticità, quella di pazienti Covid asintomatici che devono essere operati, ma che risultano positivi all'ingresso in ospedale. "E' una popolazione in crescita esponenziale, per la quale servono protocolli e spazi dedicati che oggi non sono codificati", ha spiegato.