Covid, Rezza: variante del virus non è più aggressiva

La variante del Covid identificata in Gran Bretagna non sarebbe più aggressiva rispetto alle forme già conosciute . Lo ha detto il Direttore Generare della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. "La variante presenta delle mutazioni sulla proteina di superficie del virus, la cosiddetta Spike. Nonostante si ipotizzi un aumento della trasmissibilità del virus, non sembrano siano alterate né l'aggressività né la risposta ai vaccini".