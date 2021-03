Covid, Rezza: test salivari per rientro a scuola, ma serve sicurezza

Si pensa ai "test salivari ai bambini" per i controlli a scuola, in vista del ritorno in classe. Si tratta infatti di controlli che "generano meno disagio", dice il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ma avverte: "Dobbiamo essere sicuri che abbiano elevata sensibilità e affidabilità. E' fondamentale che vengano effettuate verifiche accurate".