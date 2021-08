Covid, Rezza: stabile incidenza casi, in aumento intensive e ricoveri

Ansa

Questa settimana il tasso di incidenza di casi Covid nel nostro Paese è stabile, intorno a 74 per 100mila abitanti. Diminuisce invece leggermente l'Rt, che si attesta intorno a 1,1. Lo ha reso noto il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, spiegando che il tasso di occupazione in area medica e di terapia intensiva, è "intorno a 6,2 e 4,5 e quindi c'è un aumento in alcune Regioni e soprattutto riguarda persone non vaccinate".