Covid, Rezza: "Numeri non buoni su terapie intensive, mantenere le misure"

In Italia l'andamento dei contagi consente di "vedere uno spiraglio grazie alle misure in atto che devono continuare ad essere implementate". Lo ha detto Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione presso il ministero della Salute. Rezza ha poi aggiunto che "dobbiamo tener duro perché gli indici di occupazione delle terapie intensive non sono positivi e questa situazione puo durare anche a lungo nonostante l'abbassamento dell'indice Rt".