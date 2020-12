Covid, Rezza: "Gli infettati non sono esclusi dai vaccini, ci sono delle priorità"

Ansa

"Non c'è un'evidenza che ci dica che chi è stato infetto o malato di coronavirus non possa fare successivamente il vaccino. Quindi in teoria chiunque può fare il vaccino anti-Covid. E' solo una questione di priorità". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, aggiungendo: "Si potrebbe vaccinare prima chi non si è ammalato perché si presuppone che ha contratto la malattia abbia una certa protezione".