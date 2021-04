Covid, Rezza (Cts): rischio c'è ma pronti a intervenire

Ansa

Nel momento in cui si allenta, è normale che l'epidemia possa ripartire e un rischio riaperture c'è, ma abbiamo un sistema di allerta precoce per intervenire subito. Lo spiega a Repubblica Gianni Rezza, capo Prevenzione ministero Salute e membro del Cts. "Il rischio accettabile per un epidemiologo è zero - chiarisce - per un economista può essere 100. E' legittimo che la politica trovi una sintesi".