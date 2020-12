Covid, Rezza: "C'è inversione di tendenza, indice Rt non scende più"

Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, sottolinea "la tendenza a un'inversione in atto, l'Rt tende a non scendere più e in questo momento dobbiamo avere atteggiamenti previdenti". In particolare Rezza indica la necessità di tenere i numeri sotto controllo "per evitare che l'epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare".