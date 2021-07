Fuori dalla zona bianca si potrebbe utilizzare in futuro il green pass per scongiurare ulteriori chiusure. E' la proposta che starebbe arrivando dalla Conferenza delle Regioni, che sta discutendo anche l'utilizzo del "lasciapassare". I presidenti chiedono l'obbligo di accesso con il documento a discoteche e grandi eventi per riaprire attività ancora off-limits. L'uso del pass per i ristoranti riguarderebbe le aree fuori dalla zona bianca.