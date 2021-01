Covid, Regioni a governo: "Sì a misure rigorose ma ristori"

IPA

I presidenti delle Regioni sono quasi tutti concordi con misure rigorose anche per le prossime settimane purché non siano modificate di settimana in settimana e siano garantiti i ristori. E' quanto emerge dal vertice tra Regioni e Governo. Diverse Regioni sarebbero anche concordi sulla modifica in senso restittivo dell'Rt per accedere alle zone.