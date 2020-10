Covid, record tamponi in Italia: quasi 200mila, incidenza stabile al 12,5% 

Ansa

E' record assoluto di tamponi realizzati in 24 ore in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 198.952, oltre 24mila in più di martedì. Stabile al 12,5% il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi al coronavirus trovati (24.991 in 24 ore). In Lombardia l'incidenza è del 18,3% (7.558 nuovi contagi su 41.260 tamponi).