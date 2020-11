Covid, Rasi: avremo 6-7 vaccini, primi effetti dall'estate

IPA

"verosimilmente avremo più di un vaccino nel 2021, anche fino a 6-7. Cosa che e' positiva vista la grande domanda di dosi". Lo afferma Guido Rasi, direttore dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), in un'intervista al Sole 24 Ore in cui spiega che i primi effetti del vaccino sulla diffusione del virus si vedranno "in 5-6 mesi, in pratica la prossima estate".