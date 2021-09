Covid, Piemonte: le Asl convocano gli over 60 non ancora vaccinati

Ansa

I 158mila over 60 del Piemonte che non hanno ancora aderito alla campagna di immunizzazione saranno convocati dalle Asl per ricevere il vaccino anti-Covid. Per ciascuno sarà indicata una data, un'ora e un luogo in cui ricevere la dose. Lo ha deciso la Regione spiegando di voler tentare in tal modo "di convincere gli indecisi". In Piemonte gli over 60 sono 1,4 milioni: il 90% ha aderito alla campagna e tra questi il 95% ha concluso il ciclo.